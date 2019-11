Idoso com queimaduras graves percorre 100 quilómetros de ambulância para apanhar helicóptero

Um homem de 80 anos percorreu esta terça-feira 100 quilómetros de ambulância, de Chaves até Lamego, para poder ser evacuado por via aérea para um hospital de Coimbra.



"O homem com 80 anos sofreu queimaduras graves em mais de 30% do corpo depois de ter caído à lareira da casa onde vive, na localidade de Carvela", conta ao CM, José Lima, Comandante dos Bombeiros Voluntários Flavienses.





O alerta foi dado pela equipa do apoio domiciliário que ajudava este homem que vivia sozinho. Apesar de ter sido transportado para o hospital de Chaves, dada a gravidade das queimaduras e da situação clínica, foi pedido que este fosse helitransportado para o hospital de Coimbra e, por isso, os Bombeiros de Salvação Pública também de Chaves transportaram este homem cerca de 100 quilómetros, até Lamego, onde o helicóptero aterrou.Em comunicado, o INEM esclarece que "a situação se deveu às condições atmosféricas adversas que se apresentavam nos locais de aterragem mais próximos do hospital de Chaves e que Lamego foi o primeiro sítio encontrado com condições de realizar a evacuação aérea".