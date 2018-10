Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso condenado por acidente mortal no Algarve

Homem, de 82 anos, conduzia trator que chocou com motociclista.

Por Tiago Griff | 08:59

Um idoso, de 82 anos, foi esta quinta-feira condenado, no Tribunal de Faro, a 18 meses de cadeia, com pena suspensa, por homicídio negligente, na sequência de um acidente de viação na zona de Valados, em Santa Bárbara de Nexe.



Manuel Silvestre conduzia um trator na Estrada Municipal 520-1 na manhã de 8 de abril de 2017.



Ao chegar a um entroncamento não terá visto a aproximação de Marco Carvalho, que seguia num motociclo e que tinha o direito de passagem.



O idoso acabou por embater na vítima com o veículo agrícola. Marco não sobreviveu devido à gravidade dos ferimentos.



Para além da pena atribuída, que ficou suspensa devido à avançada idade e à inexistência de cadastro criminal do arguido, este fica ainda proibido de conduzir durante 10 meses.