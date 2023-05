Um homem de 84 anos foi espancado por engano, terça-feira, junto ao Centro Escolar da Gandra, em Águas Santas, Maia, e transportado com ferimentos graves para o Hospital de Santo António.No dia anterior, surgira um alerta nas redes sociais para um alegado pedófilo que interagia com as crianças. A vítima, com problemas cardíacos, passeia por ali todos os dias. A PSP investiga.