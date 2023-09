Idoso dado como desaparecido desde o final de julho em Fátima

Egídio Guimarães, um antigo professor de 76 anos, está dado como desaparecido desde o dia 23 de julho em Fátima. O idoso – que reside em Braga e deu aulas na Escola EB 2,3 de Vizela – ligou a uma amiga dias antes.



"Eu falava várias vezes com o Egídio, somos como família. No dia 21 de julho falamos ao telefone e ele disse-me que estava em Fátima. Nunca mais consegui contactar com ele, o telemóvel está desligado", explicou Andréa Mota, amiga de Egídio, que apresentou queixa do seu desaparecimento.

Egídio, que era solteiro e não tinha filhos, terá manifestado intenção de se deslocar a Lisboa para ver o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude. Desde o dia 22 de julho que não se registaram movimentos bancários na sua conta e o idoso saiu também de uma albergaria em Fátima no dia 23.



O antigo professor foi também procurado em vários locais, como hospitais, mas até ao momento não há qualquer sinal do homem. Qualquer informação sobre o desaparecimento deve ser comunicada à PSP de Braga.