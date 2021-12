O homem, de 75 anos e nacionalidade australiana, desembarcou em Lisboa na sexta-feira da semana passada, num voo vindo da África do Sul. Saiu do Aeroporto Humberto Delgado sem conseguir recuperar uma das malas, que levantou suspeitas junto da Autoridade Tributária (AT). Os inspetores acabaram por abrir a mesma e descobriram que continha 5,5 quilos de heroína.