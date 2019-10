Idoso de 77 anos desaparecido em Vila Pouca de Aguiar

Um septuagenário foi dado como desaparecido na noite de quinta-feira, na localidade de Balugas, Vila Pouca de Aguiar.



Segundo a GNR de Vila Real, o homem, que residia nesta localidade do distrito de Vila Real com uma família de acolhimento, foi visto pela última vez na quinta-feira, depois da hora do almoço.





O homem de 77 anos não tem, à partida nenhum problema de saúde mental e terá ido o seu habitual passeio, não tendo, contudo, regressado a casa.

Durante o dia desde quinta-feira estiveram no terreno militares da Guarda Nacional Republicana, com recurso a binómios (cão-homem) no sentido de conseguirem localizar este homem.