Um idoso de 79 anos foi encontrado morto, na manhã deste sábado, em casa em Paio Pires, no concelho do Seixal. O alerta foi dado por um amigo da vítima mortal que se deslocou até à habitação e se deparou com o corpo.Ao que oapurou, a porta estava aberta e a casa estava remexida.A Polícia Judiciária foi acionada e referiu que não há indícios de crime.