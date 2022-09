Idoso de 80 anos morre afogado Barragem do Maranhão em Avis

Um idoso, de 80 anos, morreu este sábado afogado na Barragem do Maranhão, no concelho de Avis, distrito de Portalegre, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Em declarações à agência Lusa, a fonte do CDOS de Portalegre explicou que o alerta para o afogamento foi dado pela família, às 20:45, para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"O alerta para o CODU já referia que o senhor se encontrava em paragem cardiorrespiratória e fora da água", disse o CDOS.

Esta família "encontrava-se hoje em lazer junto à Barragem do Maranhão", quando o senhor entrou em situação de pré-afogamento.

"A família é que o retirou da água e, quando os bombeiros chegaram, estava na margem da albufeira", acrescentou o CDOS.

Para o local, foram mobilizados oito operacionais dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por quatro veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Portalegre.