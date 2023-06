Um homem de 80 anos morreu, esta sexta-feira ao final da manhã, num acidente que envolveu um carro e um camião, em Chaves.









O idoso conduzia uma viatura ligeira, que se despistou e colidiu com o pesado de mercadorias. O condutor do camião ficou com ferimentos ligeiros e foi encaminhado para o Hospital de Chaves. A estrada que liga as freguesias de Outeiro Seco e Vila Verde da Raia foi cortada temporariamente.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Salvação Pública, os Voluntários Flavienses e uma equipa do INEM. A GNR investiga as causas do acidente.