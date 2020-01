Idoso de 80 anos que matou companheira à facada fica em prisão preventiva

Manuel Vieira, o idoso que matou a companheira, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, fica a aguardar julgamento em prisão preventiva.A medida foi decretada esta terça-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O arguido atingiu a vítima com pelo menos dez facadas na zona do peito e também do pescoço. Está indiciado por um crime de homicídio qualificado.Manuel, de 84 anos, cometeu o violento crime durante uma discussão relacionada com um telemóvel. Acreditava que Celeste Paiva, de 80 anos, tinha mexido no aparelho telefónico. O agressor não tem antecedentes criminais.