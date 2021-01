Idoso de 81 anos desaparecido em Macedo de Cavaleiros

Um homem de 81 anos, residente no concelho de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, está desaparecido, adiantou esta sexta-feira à Lusa fonte do Comando Territorial de Bragança da GNR.

Após o alerta dado às 21h02, segundo a informação que consta no sítio oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Comando da GNR de Bragança iniciou uma operação para encontrar o homem residente em Murçós, freguesia do norte do concelho transmontano, a cerca de 40 quilómetros a sudoeste da cidade de Bragança.

Com 26 operacionais e 10 viaturas no terreno, a operação conta ainda com patrulhas dos postos territoriais da GNR de Macedo de Cavaleiros e de Vinhais e elementos dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros, esclareceu a mesma fonte.