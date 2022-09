Idoso de 81 anos morre ao sentir-se mal no mar em Oeiras

Um homem de 81 anos morreu, na tarde desta terça-feira, após se ter sentido mal no mar na praia de Santo Amaro de Oeiras, confirmou ao CM o comandante Diogo Vieira Branco, capitão do Porto de Lisboa.

A vítima estaria no mar quando se sentiu mal e pediu ajuda. O idoso acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória e foi resgatado do mar pelos nadadores-salvadores. Estes elementos iniciaram manobras de reanimação, que tiveram sucesso. No entanto, a vítima voltou a entrar em paragem cardiorrespiratória e a reanimação, nesta altura já realizada pelo INEM, não resultou. O óbito foi declarado no local.

Familiares da vítima, que assistiram a tudo, estão a receber apoio psicológico.

Os bombeiros de Oeiras e a Polícia Marítima também estiveram no local.