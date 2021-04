Idoso de 81 anos morre em violenta colisão em Gondomar

J

osé Santos, de 81 anos, morreu numa colisão entre dois carros, ontem à tarde, numa curva apertada da avenida Feyzin, na Lomba, em Gondomar.Uma funcionária dos Correios que passava no local prestou os primeiros socorros. O idoso entrou em paragem cardiorrespiratória e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Gaia realizou manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.A mulher, cerca de 70 anos, seguia na mesma viatura e ficou ferida. Foi socorrida e transportada para o Hospital de Santo António, no Porto.A GNR esteve no local e investiga.