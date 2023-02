Idoso de 82 anos desaparecido em Águeda

Um idoso, 82 anos anos, está desaparecido, em Águeda, e está a ser procurado na zona de Valongo do Vouga. O homem terá saído de casa, em Avelãs de Caminho, este domingo, de carro, em direção a casa de familiares, em Á-dos-Ferreiros. Pelo caminho, terá ficado desorientado, acabando por se perder.O idoso ainda terá feito uma chamada para o número de emergência 112, em Cadaveira, na zona de Valongo do Vouga, a pedir ajuda mas sem conseguir identificar o local onde estava.O alerta foi dado, já esta madrugada, cerca das 00h30, para a GNR de Arrancada do Vouga e para os bombeiros de Águeda. Foram mobilizados 14 operacionais para as operações de busca e resgate de pessoas. Foi também acionada uma equipa cinotécnica da GNR e um drone de vigilância para apoiar as buscas.