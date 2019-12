Idoso de 82 anos preso pela segunda vez por sovar a mulher

Um homem de 82 anos foi detido pela segunda vez pela GNR e vai aguardar julgamento em prisão preventiva por agredir e insultar a mulher, em casa, no Bombarral.O idoso já tinha sido detido em outubro, também por violência doméstica, mas o tribunal deixou-o ficar em liberdade, com a proibição de contactar a vítima ou de permanecer na residência.Segundo revelou esta terça-feira o Ministério Público, o idoso continuou a "coabitar com a vítima", o que constituiu uma "violação das obrigações" e levou o tribunal a aplicar a prisão preventiva.