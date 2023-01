Um homem com 69 anos foi detido por ser suspeito de tentar matar outro em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro.

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a prestimosa colaboração e articulação com a GNR de Miranda do Corvo, deteve um homem, pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido na localidade de Vale de Açor, Miranda do Corvo", indicou a PJ em comunicado.

De acordo com a Polícia Judiciária, o "ofendido surpreendeu o arguido a furtar-lhe lenha", tendo o suspeito reagido com "extrema violência", agredindo-o "brutalmente" com uma barra de ferro, nas "zonas da cabeça, tórax e pernas", provocando "lesões que puseram em sério risco a sua vida".

"O ofendido, com 84 anos de idade, após ser assistido e estabilizado, pelo INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], foi transportado para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, onde se encontra internado, em estado grave", lê-se na nota.

Ainda segundo a PJ, o detido, que não tem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, "para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".