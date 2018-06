Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso de 85 anos ataca criança de quatro anos em Cascais

Reincidente foi detido pela PJ e libertado depois de decisão de juíz.

Por Miguel Curado | 09:00

Um idoso de 85 anos, criminoso sexual condenado, e já com uma pena cumprida, foi agora detido pela PJ de Lisboa por ter abusado de uma menina de apenas 4 anos. O juiz deixou-o em liberdade.



O crime ocorreu na segunda- -feira da semana passada, num bairro social do concelho de Cascais onde predador e vítima residem. A menor brincava na rua, com outras crianças, quando o idoso se aproximou.



Após dirigir-lhe algumas palavras, mexeu na zona genital da menor. As outras crianças denunciaram-no, o que levou os pais a irem rapidamente buscar a filha.



Foi feita queixa à PSP, que passou a investigação à PJ. Três dias após o crime, o idoso foi detido.



Presente ao juiz, ficou proibido de contactar com a vítima, mas em liberdade, apesar dos antecedentes por abusos.