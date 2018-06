Idoso de 85 anos detido por abuso sexual a menina de quatro anos

Homem é reincidente na prática deste tipo de crime, tendo sido condenado anteriormente.

13:36

A Polícia Judiciária deteve um homem pelo crime de abuso sexual de crianças na área metropolitana de Lisboa, esta manhã de terça-feira.

O suspeito, de 85 anos de idade, está indiciado pela prática de abuso sexual a uma menina de quatro anos de idade, segundo avançam as autoridades em comunicado.



O crime terá acontecido há cerca de uma semana, quando o presumível autor viu um grupo de crianças a brincar na via pública, 'atacando' uma das crianças.



O suspeito é reincidente na prática deste tipo de crime, tendo sido condenado anteriormente.



O homem foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe foi aplicada a proibição de contacto com a vítima como medida de coação.