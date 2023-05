Idoso de 87 anos morre atropelado por trator que manobrava em Mortágua

Um homem, de 87 anos, foi encontrado esta sexta-feira por um vizinho debaixo de uma das rodas traseiras do trator com que realizava trabalhos agrícolas, numa zona de cultivo de hortícolas, em Vale de Paredes, no concelho de Mortágua.

O vizinho estranhou o trator estar parado no meio do terreno, por isso aproximou-se e viu o reformado debaixo do eixo traseiro da máquina agrícola.

O alerta aos bombeiros foi dado pelas 9H. "A vitima estava inconsciente e iniciamos manobras de reanimação, até ao óbito ter sido declarado no local pela equipa médica do INEM", disse Diogo Correia, adjunto de comando dos bombeiros de Mortágua, que cordenou as operações de socorro. "O acidente ocorreu numa zona plana, "sem qualquer tipo de declive ou inclinação", esclareceu este operacional.

As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR. No local estiveram 15 operacionais, dos bombeiros de Mortágua, o INEM e a GNR.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Viseu.