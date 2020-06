Idoso de 89 anos detido por violência doméstica em Santiago do Cacém

Ficou proibido de contactar com a esposa o idoso de 89 anos que foi detido na segunda-feira, por violência doméstica, na freguesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém.

Segundo fonte da GNR, a detenção foi efetuada Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Setúbal, no "cumprimento de um mandado de detenção no âmbito de uma investigação relacionada com violência doméstica em que o idoso de 89 anos é suspeito de agredir física e psicologicamente a sua mulher, de 84 anos".

Foi dado igualmente cumprimento a um mandado de busca tendo sido apreendidos "nove cartuchos de chumbo".

Esta situação já acontecia há vários anos e agravou-se nos últimos meses. O casal de idosos partilhava a casa com uma filha e uma neta.

Presente ao Tribunal Judicial do Setúbal, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de "afastamento e proibição de contacto com a vítima".