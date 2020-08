Idoso de 89 anos morre em despiste de trator em Barcelos

Um homem de 89 anos morreu esta quinta-feira num despiste do trator em Panque, no concelho de Barcelos.O idoso seguia na estrada que liga Panque a Alheira quando o trator que conduzia se despistou e caiu numa ravina de 20 metros até se imobilizar num ribeiro.A vítima teve morte imediata.O alerta foi dado pelas 10h30. Os bombeiros de Barcelos estiveram no local.