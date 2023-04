Idoso de 90 anos morre atropelado por comboio de mercadorias em Matosinhos

Um idoso de 90 anos foi colhido por um comboio de mercadorias esta tarde de quarta-feira, cerca das 15h, enquando passava uma passagem de nível em São Mamede de Infesta, em Matosinhos. O homem foi projetado vários metros.O idoso vivia perto do local e fazia o trajeto várias vezes. Não se sabe se o sinal sonoro existiu no momento em que o homem atravessava a passagem de nível.O filho da vítima está no local e teve de ser apoiado pela equipa do INEM.O condutor do comboio de mercadorias ficou em choque e só se apercebeu da presença do idoso quando já não podia fazer nada para parar o comboio.A PSP está a realizar pericias.