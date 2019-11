Um homem de 90 anos morreu esta sexta-feira quando reparava um trator no quintal da casa onde residia, em Cegonhas, Idanha-a-Nova.A vítima estava debaixo do veículo a fazer a reparação quando a caixa do trator acabou por cair-lhe em cima, provocando lesões graves que determinaram a morte.O alerta chegou aos bombeiros pelas 16h10.O corpo foi transportado para o gabinete médico-legal de Castelo Branco, para ser autopsiado.