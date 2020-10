Idoso de 90 anos persegue e ameaça ex-companheira em Paredes

A GNR deteve um homem de 90 anos suspeito de crimes de violência doméstica sobre a ex-companheira, quase 40 anos mais nova, e o atual namorado desta, no concelho de Paredes.



Os militares colocaram fim a semanas de preocupação daquele casal, perseguido e ameaçado de morte pelo nonagenário, que chegou a puxar, por mais de uma vez, por uma arma de fogo.







Ao que o CM apurou, assim que a mulher, de 51 anos, decidiu colocar um ponto final na relação, o agressor começou a procurá-la e a persegui-la, com diversas ameaças feitas inclusivamente na via pública.



O caso piorou quando o homem teve conhecimento de que a ex-companheira tinha um novo namorado, passando este também a ser alvo da sua fúria.



O suspeito foi detido e conduzido esta quinta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal de Paredes.