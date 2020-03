Idoso de 91 anos assaltado: “Amarraram-me com fios elétricos”

Francisco José Antunes, de 91 anos, recordou este sábado aoos momentos de terror que viveu num assalto, em Freixo de Espada à Cinta. Dois assaltantes, com a cara tapada com panos, entraram na sua casa quando preparava o almoço, na quinta-feira. Taparam-lhe a boca e a cabeça com panos e toalhas e amarraram-no com cabos elétricos.Levaram quase 1500 euros em dinheiro."Ao menos desliguem-me o fogão, ladrões, que me arde a casa!", gritou a vítima. Os assaltantes acederam ao pedido antes de fugirem. "Atiraram-se os dois a mim e amarraram-me com fios elétricos", contou o agricultor. Depois, arrastaram o idoso até à varanda da habitação."Deixaram-me ali no chão deitado e todo amarrado. Estive uns 10 minutos para me soltar. E esconderam-me o telemóvel, por isso não consegui logo ligar para a GNR", relembrou. Quando se conseguiu soltar, foi até a um empreendimento turístico vizinho pedir ajuda.A GNR esteve no local, mas dada a natureza do crime, o caso transitou para a PJ. Foi a primeira vez que Francisco foi assaltado com violência, mas já por 11 vezes lhe furtaram produtos agrícolas.n