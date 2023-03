Idoso de 94 anos fica preso por agredir a 'ex' em Cascais

Ficou em prisão preventiva o idoso de 94 anos que, no domingo de madrugada, agrediu com um banco na cabeça a ex-mulher, de 85, incendiando depois a casa em que a mesma residia na Parede, Cascais.

O juiz de instrução criminal da Comarca de Cascais que o interrogou, considerou-o "fortemente indiciado da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, e de um crime de incêndio consumado".

Segundo informação colocada ‘online’ pelo Ministério Público, a vítima estava prostrada no chão quando o agressor, que apesar de separado da ex-mulher tem a chave de casa desta, entrou na habitação. A mulher de 85 anos foi então atingida na cabeça com um banco de madeira, ficando inconsciente. O homem de 94 anos ateou então o incêndio com álcool e acendalhas, provocando um fogo que só os bombeiros da Parede conseguiram extinguir. Fugiu de casa pela janela, e entregou-se depois na esquadra da PSP da Parede, onde assumiu os crimes.

Recorde-se que, tal como o CM noticiou, foram dois agentes da PSP a resgatar a vítima do interior da casa em chamas, estabilizando-a até chegar a assistência médica.