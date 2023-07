Idoso de 96 anos desaparecido em Santarém

Um homem de 96 anos está desaparecido desde a tarde de domingo. António Freixo saiu da casa onde vivia com o filho e a nora, em Vale de Santarém, ao início da tarde de domingo e desde então que não é visto.

O filho alertou as autoridades para o desaparecimento e no mesmo dia a família iniciou buscas por conta própria, até agora sem sucesso. GNR e bombeiros já estão no local a tentar encontrar o rasto deste homem.

António vestia umas calças castanhas, uma camisa branca com riscas e suspensórios. Usava também uma boina preta.

A família desespera sem notícias. À CMTV, contam que o idoso tomava medicação para o coração, na sequência de uma AVC que sofreu há dois anos.