Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso deixado no lixo pelo filho está hospitalizado

Homem foi abandonado nu em contentor subterrâneo de Ribamar, Mafra.

Por M.C. | 01:30

O idoso de 83 anos que foi despido e deixado nu pelo próprio filho dentro de um contentor do lixo subterrâneo de Ribamar, no concelho de Mafra, permanece hospitalizado em Torres Vedras.



Carla Patrício, assistente social desta unidade hospitalar e indicada para dar apoio ao idoso, explicou ao CM que o homem "está a aguardar lugar numa instituição de apoio à 3ª idade e que nunca se pôs a hipótese de voltar a casa após a ocorrência de segunda-feira da semana passada".



O idoso esteve toda a noite dentro do contentor subterrâneo e o caso foi participado ao Ministério Público. Durante o período em que esteve internado foi submetido a um exame pericial.