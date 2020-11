A Polícia Judiciária da Guarda continuou esta quarta-feira a coordenar as buscas por um idoso, de 90 anos, que não é visto desde que um incêndio destruiu, na manhã de terça-feira, a habitação que partilhava com a mulher, no centro da cidade. O caso está a ganhar contornos misteriosos devido à não localização do idoso.