Idoso desaparece em Setúbal sem deixar rasto

A PJ de Setúbal está a investigar o caso de um homem, de 81 anos, desaparecido há mais de 20 dias da zona da Arrábida. Osama Demaschquie, de nacionalidade alemã, vive em Portugal há cerca de duas décadas. Foi visto pela última vez a 4 de fevereiro a sair de casa, por volta das 09h00, num Seat Ibiza. Desde então, Sam, como é conhecido, nunca mais foi visto.Na segunda-feira, o carro foi encontrado em S. Matias, Beja, e a GNR começou a fazer buscas. Os amigos não encontram explicação para Sam ter ido àquela localidade. "É estranhíssimo. Aparece o carro, mas não aparece o Sam, nem o telemóvel", conta Anabela Nereu. Ao, os amigos que deram o alerta do desaparecimento garantem que o homem nunca conduzia para longe. "Ele só pegava no carro para andar aqui perto. Até para ir a Lisboa ele contratava motorista", diz Anabela.No dia do desaparecimento, Sam deixou o ar condicionado de casa ligado e o portão aberto. "A casa estava um forno, como se alguém saísse para depois voltar", refere ainda a amiga.sabe que as contas bancárias do alemão não foram movimentadas desde o desaparecimento. Também o dinheiro e bens que tem em casa estão intactos, o que descarta para já a hipótese de um assalto. Sam tinha recentemente posto a casa à venda, por 800 mil euros, e fazia intenção de ir para perto da família. Não tem filhos e o irmão, que vive no Dubai, já esteve em Portugal após o desaparecimento, mas saiu do País sem qualquer novidade.