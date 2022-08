Idoso desapareceu de aldeia situada no concelho de Ourique

Um idoso está desaparecido na aldeia de Santa Luzia, no concelho de Ourique, no distrito de Beja, tendo a GNR iniciado esta terça-feira buscas no local, com o apoio dos bombeiros, revelaram à agência Lusa as autoridades.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse que o alerta para o desaparecimento do homem foi dado esta terça-feira à Guarda por vizinhos, por volta das 10h30.

"Tivemos conhecimento desta ocorrência hoje de manhã, através de vizinhos que informaram que não veem o idoso há três dias", acrescentou a fonte.

Segundo a GNR, o homem "vive sozinho" e "tem mobilidade reduzida".

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ourique, Mário Batista, indicou que o desaparecido tem "cerca de 80 anos".

A operação de busca já começou e conta com "15 militares no terreno, que estão a tentar encontrar alguma pista".

Além disso, os bombeiros estão a apoiar os trabalhos e, ao final da tarde, também vão ser incorporados nas buscas binómios cinotécnicos da Guarda, acrescentou a fonte policial.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a busca e resgate terrestre mobiliza nove operacionais, apoiados por três veículos.

A GNR e os bombeiros prosseguem também hoje as buscas, iniciadas na segunda-feira, para tentar encontrar um outro homem, de 71 anos, desaparecido na serra de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal).

O homem desapareceu no domingo, mas o alerta foi dado à Guarda pela irmã, na segunda-feira, disse à Lusa, na altura, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR.

Também nessa ocasião, o comandante dos Bombeiros de Cercal do Alentejo, Vitor Tomaz, precisou à Lusa que o homem, que "vive sozinho" naquela localidade e costuma "fazer caminhadas pela serra", desapareceu "à hora do pequeno-almoço, no domingo".