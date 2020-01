Idoso desaparecido desde dezembro encontrado morto em pedreira em Borba

O cadáver de um idoso de 76 anos foi encontrado este sábado numa pedreira de Borba por uma equipa cinotécnica da GNR.O homem estava desaparecido desde o passado dia 17 de dezembro, as buscas começaram no dia seguinte e desde então não havia qualquer sinal do idoso.Uma equipa cinotécnica da GNR acabou por encontrar o cadáver do homem este sábado numa pedreira em Borba.