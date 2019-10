Idoso desaparecido em Aljezur localizado com drone e câmara térmica

Um homem de 90 anos, dado como desaparecido na tarde de segunda-feira em Aljezur, no Algarve, foi localizado na madrugada de terça-feira pela GNR com recurso a um "drone" com câmara térmica, foi esta quarta-feira anunciado.Em comunicado, a GNR indicou que, quando foi localizado, o homem, utente de uma residência para pessoas idosas de Aljezur, estava "caído no solo, num descampado sem qualquer luminosidade, tendo sido resgatado e encaminhado para uma unidade hospitalar".O idoso, sem limitações físicas, foi localizado "após diversos voos sobre a vila de Aljezur" de um veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente ("drone"), dotado de câmara térmica, o que permite detetar o calor emitido pelos corpos.O homem, que não tem limitações físicas, "ausentou-se pelas 15:00 de segunda-feira para passear, acabando por se desorientar e não conseguir regressar ao local de onde tinha saído" naquela vila da Costa Vicentina, no distrito de Faro.Após ter sido dado o alerta sobre o desaparecimento, os militares empenharam vários meios nas buscas, entre os quais um "drone" com câmara térmica da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro.