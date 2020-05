Idoso desaparecido em Setúbal. Homem não é visto desde sexta-feira

Apolino Pereira, de 77 anos, saiu de casa, na zona da Camarinha, em Setúbal, pelas 14h da passada sexta-feira para fazer a habitual caminhada, mas desde então não voltou a casa.

O idoso terá sido visto pela última vez no dia do desaparecimento, por volta das 19h, na zona do Montebelo sul, até onde habitualmente caminhava.





"Ele costuma voltar a casa entre as 17h e as 18h. Como não voltou, a minha avó alertou-nos", explicou aoDaniela Santana, neta do homem.

No dia em que desapareceu, Apolino vestia umas calças de fato de treino, um casaco azul-escuro às ricas e um boné vermelho.

O idoso tem problemas cardíacos e toma diariamente medicação. Na noite do desaparecimento, a família deu o alerta à PSP que já teve no terreno cães pisteiros à procura do idoso mas sem sucesso.