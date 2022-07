Manuel Lourenço Pouseiro, de 78 anos, que desapareceu a 6 de julho, após ter sido assistido nas Urgências do Hospital de Torres Novas, foi encontrado morto no domingo, próximo da unidade de saúde. A autópsia será agora decisiva para conhecer as causas da morte do homem, que sofria de Alzheimer, assim como a data em que morreu.









A confirmação da morte foi avançada pela própria família, que na altura se queixou de não ter sido avisada sobre a alta hospitalar e só no dia seguinte, ao tentar obter informações sobre o seu estado de saúde, deu conta do desaparecimento.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo referiu que o homem “abandonou voluntariamente o serviço de Urgência”, “com a sua situação clínica estabilizada”, e “sem aviso a qualquer profissional de saúde, enquanto aguardava a alta médica na sala de espera”. Na altura, o centro hospitalar referiu que o serviço de Urgência prestou “assistência médica” ao utente, na sequência de “um conflito que alegadamente o envolveu”. Aquando da triagem, segundo justificaram, “apresentava todos os sinais vitais estáveis, sem quaisquer queixas ou dor” e, durante essa avaliação, “manteve-se consciente.”