Idoso desaparecido em Viana do Castelo encontrado com vida junto ao rio Lima

O homem com 87 anos, dado como desaparecido desde sexta-feira passada na cidade de Viana do Castelo, foi encontrado com vida perto do Rio Lima por um morador, disseram à Lusa fontes oficiais.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Viana do Castelo, o idoso que estava a ser procurado desde sexta-feira passada foi "encontrado no sábado com vida".

Fonte da GNR de Viana do Castelo adiantou à Lusa que o idoso foi encontrado junto ao Rio Lima, na zona de Vila Mou, concelho de Viana do Castelo, por "um popular" que depois avisou a GNR.

"A família foi buscá-lo ao posto da da GNR e foi levado ao hospital porque tinha ferimentos ligeiros", acrescecntou, referindo que o idoso sofria da doença de Alzheimer.

"O idoso costuma fazer algumas caminhadas e na sexta-feira não regressou à casa da família, que deu o aperta às autoridades, que iniciaram buscas "a pé e por carro" com elementos da PSP e da Proteção Civil de Viana do Castelo.