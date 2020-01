Idoso desaparecido foi encontrado morto no rio em São Pedro do Sul

Os Bombeiros Voluntários de S. Pedro do Sul foram este domingo à tarde chamados a retirar de uma ribeira, na localidade de Açores, o corpo de um homem que foi encontrado por populares.Ao que tudo indica, trata-se de Manuel da Silva, de 82 anos, residente em Moledo, Castro Daire, que estava desaparecido desde 23 de dezembro e foi visto pela última vez na serra de S. Macário.O idoso saiu de casa para ir às compras e nunca mais se soube do seu paradeiro. Dado o alerta pela família e iniciadas buscas, com meios da GNR e dos bombeiros, o carro veio a ser localizado na serra, mas sem ninguém.