Idoso desaparecido procurado com drone

Quase duas dezenas de operacionais da GNR e dos bombeiros de Portimão efetuaram esta terça-feira buscas para encontrar um idoso, de 84 anos, que está desaparecido desde a passada segunda-feira, na zona da Pedra Mourinha.Os bombeiros recorreram mesmo a um drone - equipamento usado pela primeira vez numa missão - para tentar localizar Joaquim José Francisco, que sofre de Alzheimer."É uma situação muito angustiante não sabermos onde ele está", referiu ontem à tarde aoEva Francisco, neta do idoso desaparecido.Joaquim Francisco foi visto pela última vez pelas 10h30 de segunda-feira, próximo do Colégio do Rio, na zona da Pedra Mourinha, onde reside. Vestia na altura umas calças de ganga e uma blusa de cor clara.O homem tem uma pulseira de identificação no braço esquerdo, com o seu nome e local de residência, bem como contactos de emergência.Ontem, as autoridades começaram as buscas na zona da Pedra Mourinha e depois foram alargando as mesmas até ao Aeródromo Municipal de Portimão, junto à povoação de Montes de Alvor.Os bombeiros de Portimão empenharam um drone equipado com uma câmara para tentar detetar o idoso desaparecido. Este novo equipamento nunca tinha sido usado numa missão operacional pelos soldados da paz.Apesar das buscas por terra e ar, o idoso não tinha sido encontrado até ao final do dia de ontem.