Idoso desaparecido procurado pela GNR no Cadaval

Um idoso está a ser procurado desde a noite desta terça-feira no Cadaval. O alerta foi dado às 21h55.O homem, que ao que oapurou, tem problemas psiquiátricos, desapareceu sem deixar rasto na zona de Murteira.GNR e bombeiros efectuam buscas, com recurso a cães pisteiros da Guarda.Estão no terreno oito operacionais apoiados por três veículos.