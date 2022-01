Idoso despista-se e cai de uma altura de 4 metros no logradouro de uma casa em Arcos de Valdevez

Um homem de 80 anos ficou esta quarta-feira ferido num despiste aparatoso, no Lugar de Cimo de Vila, em Arcos de Valdevez, a escassos metros da casa onde vive.



O idoso terá perdido o controlo do carro e seguiu em frente, sem travar, até cair no logradouro de uma casa, depois de cair de uma altura estimada de 4 metros.

O aparato do acidente que aconteceu hoje, às 14h15, obrigou a grande mobilização de meios de socorro, dos bombeiros de Arcos de Valdevez e de Monção e ainda de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida.



O idoso estava consciente quando foi assistido e já foi transportado para o Hospital Santa Luzia, em Viana do Castelo, com ferimentos ligeiros.