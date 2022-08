Pedófilo português de 77 anos, procurado pela Interpol, foi esta segunda-feira detido na cidade de Riqueza, no sul do Brasil. O homem foi condenado em Portugal por abusar sexualmente de uma criança de nove anos. Tinha fugido entretanto do País e era procurado pelas autoridades internacionais.Uma operação da Polícia Federal permitiu localizar o pedófilo numa casa naquela cidade do Estado de Santa Catarina. Está na cadeia a aguardar extradição para Portugal.