Idoso detido pela GNR morre no posto

Um homem de 76 anos morreu no posto da GNR de Aveiras de Cima, Azambuja, para onde foi levado sob detenção por militares após ter sido visto a realizar diversas infrações de trânsito, no domingo.Uma patrulha da GNR detetou a condução irregular do idoso, pouco depois das 19h00, no centro de Aveiras de Cima. Os militares abordaram o homem, explicando-lhe que este estava a violar várias regras de circulação rodoviá... < br />