Idoso é arguido após fogo descontrolado em Monchique e Portimão

Morador inglês, de 70 anos, fez queima que deu origem a incêndio rural que gerou alarme.

Por Rui Pando Gomes | 09:48

Um idoso, de 70 anos, foi constituído arguido pela GNR na sequência do incêndio que ocorreu nos concelhos de Monchique e Portimão, terça-feira, e que mobilizou mais de 150 operacionais e quatro meios aéreos.



O homem, de nacionalidade inglesa, é morador e proprietário de um terreno junto à ribeira das Canas, em Monchique. Decidiu fazer uma queima mas o fogo descontrolou-se e alastrou a uma zona de mato, atravessando a ribeira e progredindo com grande intensidade para o concelho de Portimão. Ardeu uma área total de 16,6 hectares, nos dois concelhos.



O idoso, ao que o CM conseguiu apurar, avisou os bombeiros que ia fazer a queima, antecipadamente, mas não terá tomado as medidas necessárias para a realização de forma controlada. Foi constituído arguido e ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência e pode vir a ser julgado pelo crime de incêndio negligente.



Segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil, de 1 de janeiro até 30 de abril, foram registadas no Algarve cerca de 200 ocorrências relacionadas com fogo, sendo que 98 deram origem a incêndios rurais.



PORMENORES

Autorização

A realização de queimas está autorizada nesta altura do ano. Só estão proibidas entre 1 de julho e 30 de setembro.



Aviso

Quem faz queimas e queimadas deve sempre alertar os bombeiros para que não sejam emitidos falsos alertas.



Risco

As queimas e queimadas só podem ser realizadas quando o nível de risco de incêndio não é elevado ou muito elevado.