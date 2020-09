Idoso em estado grave após ser atropelado por carro em contramão junto ao Hospital CUF Infante Santo, em Lisboa

Um homem com 85 anos ficou em estado grave após ser atropelado por um carro que seguia em contramão em Alcântara, Lisboa, esta quinta-feira à noite.Segundo apurou o CM, a vítima foi colhida pelo condutor na Travessa Sacramento a Alcântara, mesmo junto ao Hospital CUF Infante Santo.O homem atropelado entrou em paragem cardiorrespiratória, foi sujeito a manobras de reanimação no local e levado para o Hopital de São José. O alerta para o atropelamento foi dado pelas 21h00.No local estiveram os Bombeiros Voluntários Lisbonenses, a VMER do INEM e a PSP.