Um homem de 78 anos foi encontrado pela GNR após ter estado três dias desaparecido na serra de Monchique. O carro que conduzia avariou e o homem estava numa zona de mato, longe da via pública.





Um familiar deu conta do desaparecimento a dois de junho, sendo que não era visto desde o dia 31. Militares da GNR de Portimão e de Monchique, apoiados por uma equipa de guardas florestais do Núcleo de Proteção Ambiental, acabaram por encontrar o homem. Estava acompanhado do cão, que nunca o abandonou, e aparentava estar bem de saúde, mas foi hospitalizado.