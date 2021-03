Idoso encontrado carbonizado em casa em Coimbra

Um homem de 84 anos foi encontrado morto, com parte do corpo carbonizada, no apartamento onde vivia sozinho, na rua Carlos Seixas, em Coimbra. O caso está a ser investigado pela PJ.









O alerta foi dado por uma das filhas do idoso, que não conseguiu falar com ele durante o dia de segunda-feira. “Fomos chamados para uma fuga de gás. À nossa chegada as janelas estavam abertas e não houve necessidade de ventilar o espaço. O homem apresentava queimaduras nas pernas, de um fogo que se autoextinguiu”, explicou fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

Face às circunstâncias, a PSP a passou a investigação à Polícia Judiciária.