Idoso encontrado morto em casa em Lisboa

Um homem com cerca de 80 anos foi encontrado morto na manhã desta terça feira num apartamento na Estrada de Benfica. Apesar de a vítima mortal sofrer de várias patologias, o caso está a ser tratado com o máximo cuidado por haver suspeitas de ter contraído coronavírus.Segundo oapurou, o alerta para as autoridades foi dado pouco depois da 09h00 e levou à mobilização de meios do INEM para o local. No entanto já nada havia a fazer e o óbito foi declarado. A PSP foi também mobilizada para criar um perímetro de segurança até à retirada do cadáver.Apesar das suspeitas, só a autópsia poderá determinar qual foi a causa da morte e confirmar se se trata de mais uma vítima de Covid19.