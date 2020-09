Idoso encontrado morto em casa na Moita

O cadáver de um idoso foi encontrado ao final da tarde deste sábado no interior de uma casa, numa rua junto à praça de toiros da Moita.

Os bombeiros da Moita foram chamados para uma abertura de porta e encontraram o corpo caído no chão. Trata-se de um homem que vivia sozinho e não era visto há algum tempo, o que motivou o alerta por parte de vizinhos.

A morte foi confirmada pelo INEM. Desconhecem-se ainda as causas e as circunstâncias.

A GNR da Moita e duas viaturas dos bombeiros encontram-se no local. Aguardam que o Ministério Público autorize a remoção do cadáver para a morgue do hospital do Barreiro, onde será submetido a autópsia.