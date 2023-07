Idoso encontrado morto na autoestrada em Esposende

O cadáver de um homem, de 79 anos, foi encontrado na madrugada deste domingo na berma da autoestrada entre as portagens da A11 e o nó de acesso à A28, em Esposende.



Na manhã de sábado, o idoso discutiu com a família após o carro avariar na A11 e saiu do local a pé rumo à freguesia de Apúlia. Foi depois dado como desaparecido pelos familiares.





O corpo foi encontrado pela GNR, tendo ainda sido acionados os bombeiros de Fão e o INEM. O cadáver não apresentava ferimentos e as causas da morte são desconhecidas. Só a autópsia poderá esclarecer o que aconteceu. O caso foi comunicado à Polícia Judiciária.