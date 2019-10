Idoso encontrado morto no rio Douro

Alfredo Oliveira, de 79 anos, foi encontrado morto, esta quarta-feira, no rio Douro, em Pedorido, Castelo de Paiva. As roupas do idoso foram encontradas por um popular, pelas 12h00, junto a uma estação elevatória. O corpo foi encontrado, cerca de uma hora depois, perto daquele local.O idoso era procurado pela família desde a tarde de terça-feira. Os Bombeiros de Castelo de Paiva iniciaram as buscas nesse dia à noite, na zona junto a Oliveira do Arda, em Raiva, onde o homem residia. A Polícia Judiciária do Porto investiga as causas da morte.Não haverá, para já, indícios de crime.